انتهى الأسبوع الأخير في ولاية الطارف بجريمتي قتل آخرها أمس الخميس بمشتة طونقة ببلدية أم الطبول بأقصى شرق الولاية أين طعن شاب 20 سنة شقيقه 29 سنة بضربة قاتلة بأداة منجل بعد خلاف حاد بين الطرفين على مأوى مؤقت بمحيط الإقامة العائلية بذات القرية الريفية الغابية.

وقبلها بيوم واحد وفي بلدية الذرعان أقصى الجهة الغربية للولاية أقدمت فتاة 15 سنة تعاني من نوبات عقلية على طعن جدتها السبعينية بضربة سكين قاتلة وأخرى لأمها التي أصيبت بجروح بليغة حولت إلى مستشفى عنابة والأسباب ظروف عائلية مأساوية، وينتظر هذا الأسبوع إحالة الجانيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بكل من القالة والذرعان قبل استكمال التحقيقات الأمنية في ظروف وملابسات الجريمتين.