سيتم طرح 50.000 تذكرة للبيع للمباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره البنيني المقررة يوم الإثنين المقبل بملعب 5 جويلية (سا 21:00،ـ وذلك ابتداء من يوم غد السبت، على مستوى شبابيك نفس المرفق الرياضي، حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

وأوضح نفس المصدر، أنه سيتم طرح 10.000 تذكرة بسعر 500 دينار للتذكرة خلال اليوم الأول، يوم السبت، بينما تطرح 40.000 تذكرة يومي الأحد و الإثنين، مشيرة إلى أن كل مناصر بإمكانه الحصول على خمس تذاكر.

و استأنف المنتخب الجزائري نشاطه بعد شهر و نصف من تتويجه بكأس إفريقيا للأمم التي جرت في مصر. ويتواجد الخضر في تربص منذ يوم الإثنين الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الإثنين المقبل بملعب 5 جويلية (سا 21:00) ضد منتخب البنين.

وكان من المقرر أن يكون منتخب غانا أول منافس لنظيره الجزائري يوم أمس الخميس، قبل أن يعتذر عن الحضور في آخر لحظة وهو تغيير أخلط حسابات المدرب الوطني جمال بلماضي.".