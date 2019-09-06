تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم، لفئة (دون 23 عاما) من فرض التعادل على نظيره الغاني بنتيجة (1-1) الشوط الأول (1-0) في لقاء جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بملعب اكرا لحساب ذهاب الدور التّصفوي الثالث و الأخير لكأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة مرحلتها النهائية بمصر.

و افتتح اللاعب الجزائري آدم زرقان باب التسجيل في الدقيقة (30) لصالح الخضر بينما عدل الغانيون النتيجة عن طريق ضربة جزاء نفذها محمد داودة (د 65).

و استفاد المنتخب الغاني من ضربة جزاء أولى في الشوط الأول أخفق في تسجيلها ييبواه ياوو (د 35).

وكانت التشكيلة الوطنية التي يقودها الفرنسي لودوفيتش باتيلي، قد تدعّمت بخدمات اللاعبين المحترفين وهما و هما وسط الميدان، هشام بوداوي الذي احترف مؤخرا مع نادي نيس الفرنسي و المهاجم فريد الملالي (نادي أنجي/الفرنسي).

و ستجري مباراة الإياب يوم 10 سبتمبر بملعب 8 ماي 45 بسطيف (45 :20).

وكانت الجزائر قد تأهلت للدور الثالث و الأخير على حساب غينيا الاستوائية (0-0 و 3-1).

و ستجري المرحلة النهائية لكان-2019 (دون 23 عاما) من 8 إلى 22 نوفمبر بمصر بمشاركة 8 منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في دورة مصر إلى دورة أولمبياد-2020 بطوكيو.