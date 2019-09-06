تسببت النيران، التي التهمت صفائح هذا الجسر الواقع بحي الحمادية بالمدخل الغربي لمدينة الشلف، في ضياع مبلغ هذا المشروع المقدر بأزيد من 5 ملايير سنتيم. مشاريع تغطية ثلاثة جسور على مستوى الطريق الوطني رقم 4، الذي تم إنجازه في عهد الوالي الأسبق، كشفت أيضا بعض الشبهة في مشاريع وهمية تم فيها وضع صفائح من الألمنيوم سنة 2015 لتغطية الجدار الإسمنتي لهذه الجسور، حيث كلفت خزينة الدولة أموالا كبيرة دون أن تخلق قيمة مضافة ولم تساهم في تحسين الوضع التنموي للمدينة ولا معيشة المواطنين. ويعتبر هذا المشروع أحد ملفات الفساد التي أهدرت أموالا عمومية كبيرة في كماليات، وكان يمكن استغلال هذه الميزانية في تحسين وضعية المدارس والمستشفيات التي تعاني الاهتراء منذ سنوات.