قام وزير الأشغال العمومية والنقل بالإشراف على الدخول المدرسي بولاية الأغواط، نهاية الأسبوع، ليغادر الولاية دون برمجة أي زيارة بها ومناقشة الحلول لمشاكل قطاعه وانشغالات سكان الولاية، وأبرزها مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين الأغواط وآفلو الذي تأخر تسجيله، وعدم استغلال المحطة البرية الجديدة من طرف شركة ”سوغرال”، وتأخر أشغال خط السكة الحديدية بين الجلفة والأغواط من طرف شركة ”كوسيدار”، وعدم فتح خطوط جوية بمطار الأغواط من طرف الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي.