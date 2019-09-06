لفت صراخ رئيس دائرة أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس في وجه حاجب مدرسة عبد الله حسناوي المحاذية لمقر الدائرة انتباه عشرات الفضوليين الذين وقفوا لمتابعة ما ستؤول إليه المناوشة الكلامية الحادة بين الطرفين. وبالفعل، ثارت ثائرة رئيس الدائرة بعدما طالبه الحاجب بتطهير محيط مقر دائرته من الأوساخ والنفايات التي أعاقت دخول التلاميذ إلى المدرسة، بدل إعطائه الأوامر بمنع ركن السيارات قرب الدائرة والمدرسة. رئيس الدائرة الذي هدد الحاجب بالطرد من العمل لم يطل صراخه أمام المواطنين، حيث سرعان ما غادر المكان خشية تكرار ما حدث له قبل بضعة أشهر، عندما لجأ إلى مخرج النجدة لمقر الدائرة الذي عرف اقتحاما وحصارا من طرف سكان بلدية أولاد إدريس.