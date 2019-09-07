توفي سبعة أشخاص وأصيب أربعون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر في 11 حادث مرور سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة ,على المستوى الوطني.

وأوضح اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين و إصابة أربعة آخرين على اثر وقوع حادثي مرور.

كما تدخلت ذات المصالح ، خلال نفس الفترة، من أجل إخماد 6 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة في كل من ولايات الشلف (حريقين )، و سطيف (حريق واحد) و بومرداس (حريقين) و المدية (حريق واحد)، وتسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بحروق مختلفة وكذا إصابة 4 أشخاص ببداية اختناق جراء الدخان تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية .

من جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصا مختنقين جراء تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من مسخنات الحمام، منهم ستة أشخاص بولاية ميلة و ستة آخرين بولاية قسنطينة و تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المراكز الصحية.