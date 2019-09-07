أنهت مساء اليوم السبت اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار اجتماعها برئاسة كريم يونس.

و كان الاجتماع خصص لدراسة ومناقشة القانون العضوي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير تنظيم ومراقبة الانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية.

و خلص الإجتماع إلى اقتراح بعض التدابير منها إقالة الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي و كذا إدراج إلزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية و إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة.