دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة قنبلة تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين بسكيكدة، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى بتمنراست وجانت مهربين وضبت مركبات ومعدات التنقيب عن الذهب ومواد غذائية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت يوم 06 سبتمبر 2019، إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة، قنبلة (01) تقليدية الصنع ومخبأ (01) للإرهابيين يحوي أغراض مختلفة.

وأضاف ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بتمنراست، (35) شخصا وضبطت (02) مركبتين رباعيتي الدفع و مولدين (02) كهربائيين و(05) أجهزة لتكسير الحجارة و(03) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و(52) غراما من معدن الذهب و(15) جهاز اتصال، فيما ضبطت مفارز مشتركة أخرى، بكل من عين ڤزام وبرج باجي مختار، (3.75) طن من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود ومركبة (01).



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت ، (37) شخصا، على متن (07) سيارات محملة بالحجارة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، في عمليات متفرقة بكل من الأغواط وحاسي مسعودوقسنطينة وتبسة وباتنة ، (05) أشخاص وحجزت طائرة(01) بدون طيار مع جميع لواحقها و(1200) قرص مهلوس وبندقية (01) صيد وكمية من الذخيرة ومنظار(01) وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية و(06) هواتف.

في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تيارت والنعامة وتندوف والطارف،(15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة .