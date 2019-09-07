كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن تحرير برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 في جويلية الماضي وذلك لتفادي الإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية.

وأكد وزير الصحة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري الصحة بالولايات أنه "تمت دراسة الاحتياجات الوطنية من الأدوية وتحرير برنامج الاستيراد لسنة 2020 منذ شهر جويلية 2019 ووضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها".

وأوضح في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها على المستوى المركزي وتضم إطارات الوزارة وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات المهنة ومنتجين ومستوردين وموزعين "ستجتمع خلال الأسبوع القادم للنظر في العراقيل التي تعيق توفير هذه المادة الحيوية". كما أعلن بالمناسبة عن "إنشاء لجان مماثلة على مستوى الولايات" لتفادي الانقطاعات المتكررة للمواد الصيدلانية، مذكر باتخاذ "إجراءات صارمة" بعد القيام بتحقيق واجتماع اللجنة المذكورة ضد المتسببين في هذه الانقطاعات.

يذكر أن العديد من الوكالات الصيدلانية قد سجلت عدة انقطاعات في بعض أنواع من الأدوية جزء منها موجه لعلاج الأمراض المزمنة، في حين أكد وزير الصحة بأن أصناف هذه الأدوية متوفر في شكل الجنيس منها.