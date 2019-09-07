أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 عاما، بعد مسيرة حافلة شملت أندية أوروبية بارزة على غرار برشلونة، منصرفا إلى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الكونفدرالية الإفريقية ومونديال قطر 2022.

وفي منشور على حسابه على أحد مواقع التواصل كتب إيتو "إنها النهاية، سأخوض تحديا جديدا، شكرا للجميع".

وأصبح إيتو، خلال مسيرته، أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

وعلى صعيد الأندية، دافع اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني وبدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، عن ألوان برشلونة لخمسة أعوام توج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها رابطة أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، كما أحرز لقبا ثالثا في رابطة الأبطال مع نادي إنتر ميلانو الإيطالي سنة 2010.

وبعد رحيله عن إنتر في صيف عام 2011، تنقل إيتو بين أندية عدة منها تشلسي وإيفرتون الإنجليزيان، وأندية أخرى في تركيا وروسيا، وصولا إلى نادي قطر الرياضي الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2018.

وخاض إيتو، خلال مسيرته الكروية، 718 مباراة على مستوى الأندية، سجل خلالها 359 هدفا، إضافة إلى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفا.