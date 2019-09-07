وضع مديرين تنفيذيين اثنين بولاية المدية رهن الحبس الأربعاء الفارط بموجب أمر قضائي في قضية تحويل العقار الصناعي بوسط الولاية، حسبما أفاد به بيان النائب العام لدى محكمة المدية.

وفقا لذات البيان، فان الأمر يتعلق بكل من مدير أملاك الدولة و مدير التنظيم والشؤون العامة المتابعان بتهمتي التلاعب في العقار الصناعي و الاستفادة من النفوذ من دون حق في قضية تقع وسط المدية.

كما وضع خمسة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية تم الاستماع إليهم، في إطار نفس القضية، كجزء من التحقيق الأولي الذي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، استنادا لما أشار إليه ذات البيان.