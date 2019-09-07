اعتصم عشرات المقاولين والعمال أمام مدخل " حديقة الزيبان المائية"، والتي تعد من أكبر المنتزهات السياحية في ولاية بسكرة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد مرور أكثر من سنتين على إبرامهم اتفاقيات عمل مع مالك الحديقة، من أجل تجسيد المشروع.

وندد المعتصمون بالطريقة التي يتعامل بها مالك الحديقة معهم، وتهربه من تسديد مستحقاتهم المالية في آجالها المحددة.

وكشف بعض المحتجين لـ"الخبر" أن مالك المشروع الضخم استفاد من أكثر من 3 آلاف مليار سنتيم كقروض بنكية من أجل إنشاء مشروعه، حسب تصريحاته الصحفية، إلا أنه لم يدفع مستحقاته المالية للمقاولين.

وحسب مصادر محلية فإن المعتصمين أعطوا مالك الحديقة مهلة أسبوع من أجل تسديد مستحقاتهم، وإلا سيصعدون من الاحتجاجات أمام المدخل الرئيسي للمنتجع.