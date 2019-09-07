تسببت الأمطار المتهاطلة بغزارة أمسية اليوم بولاية البويرة وببعض البلديات في انسداد بالوعات تصريف المياه ما أدى إلى غلق العديد من الطرقات بوسط مدينة البويرة و غلق الطريق الوطني رقم 5 بمقطع بلدية عمر وتسرب كميات كبيرة إلى المحلات.



وحسب ما علمته "الخبر" فإن الأمطار التي تساقطت في ظرف لم يتعد الربع ساعة تسببت في انسداد بالوعات صرف المياه نتيجة قوتها وكثرة سيولتها إضافة إلى حملها لكميات كبيرة من الأتربة و الفضلات المتخلص منها على أطراف الطرق ما أدى إلى غمر مساحات كبيرة بالمياه كمقطع محور الدوران بالقرب من مجلس القضاء بالبويرة إضافة إلى نقطة وادي هوس .



هذا وعرفت بعض البلديات الغربية لمقر ولاية البويرة على غرار مقر بلدية عمر انقطاع حركة السير بالطريق الوطني رقم 5 نتيجة غمر المياه لوسط المدينة كما تسربت كميات من المياه إلى المحلات مخلفة خسائر مادية.