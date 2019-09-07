سببت كميات الأمطار المتهاطلة بغزارة امسية اليوم بولاية البويرة وببعض البلديات في انسداد بالوعات تصريف المياه ما أدى إلى غلق العديد الطرقات بوسط مدينة البويرة و غلق الطريق الوطني رقم 5 بمقطع بلدية عمر وولوج كميات كبيرة إلى المحلات.



وحسب ما علم لدى "الخبر" فإن الأمطار التي تساقطت في ظرف لم يتعدى الربع ساعة وبغزارة شديدة تسببت في انسداد بالوعات صرف المياه نتيجة قوتها وكثرة سولتيها إضافة إلى حملها لكميات كبيرة من الأتربة و الفضلات المستخلص منها على اطراف الطريق ما أدى إلى غمر مساحات كبيرة بالمياه كمقطع محور الدوران بالقرب من مجلس القضاء بالبويرة إضافة إلى نقطة واد هوس .



هذا وعرفت بعض البلديات الغربية لمقر ولاية البويرة على غرار مقر بلدية عمر انقطاع حركة السير بالطريق الوطني رقم 5 نتيجة غمر المياه لوسط المدينة كما تسببت كميات المياه في ولوج المحلات مخلفة خسائر مادية.