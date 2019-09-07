تمكنت مساء اليوم ،مصالح الحماية المدنية بتيبازة من انتشال جثة شاب لقي حتفه غرقا بساحل كورنيش شنوة بتيبازة.



وتدخلت فرق الغطاسين التابعة لوحدة الحماية المدنية بتيبازة مدعومة بزوارق بحرية لانتشال جثة الغريق وهو شاب في 32 من العمر ينحدر من ولاية ميلة بعد ان لقي حتفه غرقا بالشواطئ الصخرية بالمنطقة المسماة كوشة الجير ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة .



وبذلك يرتفع عدد الوفيات الغرقى بتيبازة منذ بداية موسم الاصطياف الى سبعة بينهم 3 قضوا في الشواطئ الصخرية.