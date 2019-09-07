شهدت مساء اليوم مدينة البرواقية بولاية المدية تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة بحبات البرد، حيث كانت نصف ساعة من المطر كافية لانقطاع الطربق الوطني رقم 62 بالمخرج الشرقي للمدينة حيث جرفت كميات الأمطار المتساقطة الأتربة التي كانت تغطي قنوات الصىرف الصحي التي تصب بإحدى الأودية وهو المشروع الذي لازال قيد الانجاز .

و من حسن الحظ و رغم رداءة الأحوال الجوية فإنه تم التفطن لهذا الغلق وسارعت مختلف المصالح لدائرة البرواقية من أجل إعادة حركة السير لهذا الطريق للمركبات المتوجهة إلى عاصمة الولاية حيث تم تسخير العديد من الآليات والمعدات لتسريع الأشغال وفك الخناق على الطريق الوطني رقم 18 المؤدي إلى مدينة البرواقية التي شهدت بعض أحيائها على غرار ذراع السبيطار الهش، تضىرر بعض أسقف سكناته بسبب الأمطار.

و من حسن الحظ أنها لم تتسبب في خسائر بشرية، وسجلت "الخبر" حضور رئيسة دائرة البرواقية رفقة المصالح المختصة من حماية مدنية إلى مصالح الأمن من أجل الوقوف على الأضرار المسجلة التي تبقى محصورة في تسرب مياه الأمطار إلى سكنات العديد من المواطنين بسبب انسداد قنوات صرف مياه الأمطار وانعدام التهيئة على غرار ما عاينته "الخبر" في أحياء وادي القلات ..الكاريار وبمدرسة بلعيد عبدالقادر بوسط المدينة و قد تم في نفس السياق تشكيل خلية أزمة من أجل متابعة الوضعية في ظل استمرار تساقط الأمطار التي لم تشهدها المنطقة و دفعت البعض بنعتها "اعصارا" ضرب المدينة.



