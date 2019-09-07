شهدت مساء اليوم مدينة البرواقية بولاية المدية تساقطا غزيرا لمياه الامطار مصحوبة بحبات البرد، حيث كانت نصف ساعة من المطر كافية لانقطاع الطربق الوطني رقم 62 بالمخرج الشرقي للمدينة حيث جرفت كميات الامطار المتساقطة الاتربة التي كانت تغطي قنوات صىرف مياه الصىرف الصحي التي تصب باحدى الاودية وهو المشروع الذي لازال قيد الانجاز .

و من حسن الحظ انه و رغم رداءة الاحوال الجوية فانه تم التفطن لهذا الغلق وسارعت مختلف المصالح لدائرة البرواقية من اجل اعادة حركة السير لهذا الطريق للمركبات المتوجهة الى عاصمة الولاية حيث تم تسخير العديد من الاليات والمعدات لتسريع الاشغال وفك الخناق عن الطريق الوطني رقم 18 المؤدي الى مدينة اليرواقية التي شهدت بعض احياء ها على غرار ذراع السبيطار الهش الذي تضىررت بعض اسقف سكناته بسبب الامطار.

و من حسن الحظ انها لم تتسبب في خسائر بشرية، وسجلت الخبر حضور رئيسة دائرة البرواقية رفقة المصالح المختصة من حماية مدنية الى مصالح الامن من اجل الوقوف على الاضرار المسجلة التي تبقى محصورة في تسرب مياه الامطار الى سكنات العديد من المواطنين بسبب انسداد قنوات صرف مياه الامطار و انعدام التهييئة على غرار ما عاينته الخبر في احياء واد القلات ..الكاريار و بمدرسة بلعيد عبدالقادر بوسط المدينة و قد تم نقس السياق تشكيل خلية ازمة من اجل متابعة الوضعية في ظل استمرار تساقط الامطار التي لم تشهدها المنطقة و دفعت البعض بنعتها اعصارا ضرب المدينة.



