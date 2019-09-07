كشف رئيس بلدية سكيكدة، محمد بوقروة، في ندوة صحفية عقدها مؤخرا بمكتبه، عن عجز البلدية ماليا وهي التي كانت مصنفة ضمن البلديات الغنية في الجزائر، مرجعا هذا العجز إلى الولاة السابقين الذين أرغموا الهيئة التنفيذية السابقة على التكفل بمشاريع قطاعية وهي خارج اختصاصاتها، موضحا أن المشاريع التي تتكفل بها البلدية هي المشاريع الصغيرة، والبلدية قانونيا لا تتكفل بالمشاريع القطاعية، ما جعل بلدية سكيكدة عاجزة ماليا بعد استهلاك الـ900 مليار سنتيم التي كانت مجمدة. فقطاع التضامن، يقول المتحدث نفسه، ساهمت فيه البلدية بـ200 مليار رغما عن رئيس البلدية السابق الذي هدده وال سابق بالتنحية إن لم يستجب لأوامره في هذا الملف. وذكر رئيس بلدية سكيكدة أن هذا الأمر غير قانوني، وحتى المشاريع التي استهلكت عشرات الملايير كان من المفروض أن لا تسدد البلدية فواتيرها لكونها مشاريع قطاعية.