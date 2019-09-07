ذكرت مصادر محلية أن برلمانيا من ولاية سكيكدة، محسوبا على قوى النظام السابق، كان يقوم خلال زيارات الولاة المتعاقبين إلي البلديات بالاتصال برئيس البلدية التي سيزورها الوالي، خاصة عندما يكون ”المير” من التشكيل السياسي الذي ينتمي إليه البرلماني، ويطلب منه اقتناء 50 لترا من زيت الزيتون و5 لترات من العسل ليقدمها إلى الوالي في محاولة للتقرب إليه وأن الوالي طلبها من ”المير” عن طريقه أي عن طريق البرلماني.

وذكرت المصادر نفسها أن أحد رؤساء البلديات أكد أن لا أحد من الولاة المتعاقبين على ولاية سكيكدة تجرأ يوما وطلب مثل هذا الطلب من رؤساء بلدياته عن طريق هذا البرلماني الذي لم ينتفع إلا هو من الزيت والعسل.