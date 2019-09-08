توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بالبرد ، اليوم الأحد، على 17 ولاية.

وأوضحت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي: البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، ميلة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، تبسة وباتنة. وأفادت النشرية الخاصة، أن كمية التساقط ستتعدى، 30 ملم محليا طيلة صلاحية النشرية، التي ستكون عند الساعة العاشرة ليلا.

من جهة أخرى ، أشارت النشرية إلى استمرار تساقط الأمطار اليوم الأحد إلى غاية منتصف النهار بينما قد تتواصل ببعض الجهات إلى الساعة السادسة من صباح يوم غد الإثنين، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر،عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، المسيلة، شمال ولاية الجلفة، الأغواط وتيارت. وتوقعت النشرية أن تتجاوز كمية التساقط بهذه الولايات 50 ملم ، كما ستشهد ولايات شمال بشار، النعامة ، البيض وشمال غرداية، اليوم الأحد، أيضا تساقطا للأمطار إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، على أن تتعدى كميات التساقط 25 ملم محليا.