قام العشرات من سكان "الحوش الأحمرـ بلاطو" ببلدية عين البنيان غرب ولاية الجزائر، اليوم الأحد، بحركة احتجاجية من خلال قطع الطريق العام للمطالبة بتسريع تهيئة وتزفيت الطرقات الفرعية ووضع ممهلات للحد من تكرار الحوادث المرورية التي تتسبب في إصابات لدى التلاميذ المتمدرسين بالمنطقة.

وقد تسبب المحتجون في شل حركة المرور على الطريق الوطني رقم 11 بمقطعه الرابط بين بلدية عين البنيان والشراڨة وذلك بوضع متاريس من الحجارة والمواد الصلبة وإضرام النيران في عجلات مطاطية ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف.

وتمحورت مطالب المحتجين حول ضرورة تسريع تهيئة الأرصفة وتزفيت الطريق الفرعي باتجاه حيهم الذي أصبح منفذا لمستعملي الطريق باتجاه الحمامات وباقي الأحياء القريبة ووصفوه بـ "طريق الحوادث المتكررة" وكذا وضع ممهلات لحماية التلاميذ المتمدرسين من مخاطر الإصابة جراء الحوادث المرورية نظرا لما يشهده من حركة مرورية كثيفة لاسيما لعربات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين والسيارات بعد تسجيل عديد الحوادث المرورية المرتبطة بالإفراط في السرعة التي تزيد من خطر الإصابة.

وانتقل إثر ذلك، رئيس بلدية عين البنيان كريم إيبلعيدن، إلى موقع الاحتجاج بغرض فتح باب التحاور مع ممثلي المحتجين الذين قدم لهم وعدا للتكفل بانشغال المواطنين وإيجاد حلول عملية لمختلف مطالبهم المتعلقة بتهيئة الأرصفة ووضع الممهلات وتوفير الإنارة العمومية في "الآجال القريبة".

بعد ذلك أخلى المتظاهرون موقع الاحتجاج لتعود حركة السير إلى حالتها العادية عبر هذا الطريق الحيوي.