توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم الأحد جنوب/شرق غرداية، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين غرداية و ورڨلة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن المحطة الحموية زلفانة عندما اصطدمت سيارة سياحية بأخرى كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وتم إجلاء جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بزلفانة التي نقل إليها أيضا الجرحى.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.