أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع في سكيكدة وتيزي وزو، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات منفصلة بتمنراست وبرج باجي مختار 38 شخصا وحجزت 22 مولدا كهربائيا و23 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و450 غراما من الديناميت و06 صواعق نارية و06 مضخات ماء ومتر واحد من الفتيل الصاعق".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة وخنشلة، أربعة أشخاص بحوزتهم 06 بنادق تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت.