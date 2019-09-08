كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عن إمكانية استفادة المشتركين الذين يواجهون صعوبات مالية من الدفع بالتقسيط للاشتراك السنوي الذي حدد آخر أجل لتسويته في 30 سبتمبر الجاري، حسب ما أورده بيان للصندوق.

وجاء في ذات البيان، أنه" يمكن للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون تسوية وضعيتهم الاستفادة من جدول الدفع بالتقسيط للاشتراك السنوي" الذي حدد آخر أجل لتسويته في 30 سبتمبر الجاري.

وبهدف توضيح هذا الأجراء الاستثنائي، ينظم الصندوق أبوابا مفتوحة انطلقت اليوم وتستمر إلى غاية 14 سبتمبر الجاري عبر 48 ولاية وذلك على مستوى هياكل الصندوق والمساحات الكبرى بهدف تحسيس وتذكير العمال غير الأجراء، بالتسهيلات التي يقدمها الصندوق لفائدة المؤمنين و ذوي الحقوق وكذا توضيح التسهيلات والإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية المنخرطين فضلا عن الإعلان عن بداية اللجوء في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمراقبة وذلك في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل.