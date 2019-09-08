دعا رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إلى "مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاءت دعوة السيد بن صالح بعد استقباله لأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بقيادة كريم يونس، الذي قدم له التقرير النهائي للهيئة على ضوء مسار الحوار والوساطة الذي باشرته مع الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الحراك الشعبي.

و أوضح البيان أنه "على ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجسيد المقترحات التي تضمنها تقرير الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بخصوص إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، بدعوة السيد كريم يونس إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة".