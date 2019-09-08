قال كريم يونس، رئيس لجنة الحوار والوساطة، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لم يعارض فكرة رحيل حكومة بدوي "بل لمسنا قبولا لديه".

نشط كريم يونس ندوة صحفية عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة لتسليمه التقرير النهائي لعملها.

وعن ما جرى من حديث حول أهم المقترحات قال كريم يونس "ما تعلق برحيل حكومة نور الدين بدوي، لمسنا قبولا لدى رئيس الدولة الذي لم يعبر عن معارضته".

وأضاف "الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا مصير الحكومة".

وكان رحيل الحكومة من بين أهم المقترحات التي قدمتها اللجنة عقب لقائها جمعيات وشخصيات وطنية، هذا بالإضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الانتخابات.