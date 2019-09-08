أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، عن أول عملية تصدير للغاز من حقول توات المتواجدة بولاية أدرار.

وجاء في بيان للمجمع البترولي العمومي: "سوناطراك وشريكها البريطاني "نبتون إنرجي" أعلنا عن بدء تشغيل وحدة معالجة الغاز في توات في السابع من سبتمبر الجاري وبهذا فإن مجمع توات للغاز قد سجل أولى تدفقات الغاز من حقول توات".

ويتعلق مشروع توات الغازي بكتلتي 352آ و 353 بمحيط متواجد بمنطقة توات التابعة إداريا إلى ولاية أدرار.

وينتج هذا المصنع 12.8 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الموجه للبيع و 1.800 برميل في اليوم من المكثفات الثابتة، حسب ما أوضحه بيان المجمع.

ويتضمن المشروع القيام بحفر 18 بئرا منتجا للغاز وانجاز محطة معالجة الغاز بقدرة معالجة تبلغ بـ 14.3 مليون متر مكعب في اليوم.

كما يتكون من شبكة لجمع الإنتاج والتصدير وطرق ومدرج للطائرات إضافة إلى قاعدة الحياة.

ويتم توصيل الغاز المنتج إلى خط أنابيب جي آر5/تي آر سي للنقل عبر أنابيب تمتد على 48 كلم.

وتم تطوير حقل توات من طرف مجمع سوناطراك بنسبة 35 بالمائة وشريكه البريطاني نبتون إنرجي بنسبة 65 بالمائة.

تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر التي تكثف استثماراتها في القطاع البترولي، تعمل بالتوازي على تطوير أكثر فأكثر قطاع الغاز بإطلاق عدة مشاريع جديدة.

ومن بين هذه الحقول الغازية نجد حقل تيميمون الذي دخل حيز الخدمة شهر مارس 2018 بسعة إنتاج قدرت بـ 1.8 مليار متر مكعبمن الغاز في السنة انطلاقا من 37 بئرا في إطار شراكة سوناطراك "توتال-سيبسا" والحقل الغازي الواقع بشمال رڤان، الذي دخل بدوره حيز الخدمة في 2017 و الذي تم تطويره من طرف سوناطراك وشركائها الأوروبيين "ريبسول - دتش أردوال - إيديسون" لبلوغ على المدى القريب إنتاج سنوي يقدر بـ 4.5 مليار متر مكعب.