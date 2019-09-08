تنقل عناصر الحماية المدنية لوحدات بني ونيف، لحمر، بن زيرق، الدبدابة، بشار إلى المدخل الشمالي لعاصمة الولاية لتحويل أكثر من 35 جريحا وقتيل كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية قسنطينة باتجاه بشار.

وحسب ما حصلت عليه الخبر من معطيات فإن 7 جرحى ممن تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة كانوا في حالة حرجة، أما الباقي فجروحهم متفاوتة في حين لقيت سيدة مصرعها على الفور.

وذكرت ذات المصادر أن الحادث وقع على بعد 65 كلم شمال عاصمة الولاية، بسبب انحراف الحافلة لأسباب هي محل تحقيق من طرف عناصر الدرك الوطني.