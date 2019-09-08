أفادت مصادر مطلعة بتيقزرت أن مصالح الأمن قد ألقوا القبض على احد الأشخاص الذين اقتحموا، عصر أمس السبت، وكالة بريد الجزائر بقرية تيفرا ببلدية تيقزرت للسطو عليها و هم بصدد البحث عن شريكيه.

تعرضت وكالة بريد الجزائر بقرية تيفرا ، عصر أمس السبت ، للسطو نفذها ثلاثة أشخاص ملثمين أحدهم اعتدى على قابض الوكالة بسلاح ابيض لرفضه فتح الخزينة فغادروا المكان بحوزتهم مبلغ مالي كان على مستوى الشباك.

حسب مصادر محلية ، عملية السطو هذه نفذها ثلاثة أشخاص إقتحمو مقر الوكالة قبيل غلق أبوابها و التي غادروها بحوزتهم مبلغ مالي تحصلوا عليه على مستوى شباك الوكالة ناجم من الخدمات المقدمة للزبائن لنهار أمس السبت .