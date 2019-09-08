خلفت محاولة سيدة تعاني من اضطرابات نفسية ، اختطاف طفلة في الـ 3 من العمر، رعبا بين الجيران بحي ميمش في بوعرفة بالبليدة، جعل الأولياء يلازمون مرافقة صغارهم إلى مدارسهم ، اليوم الأحد.

الحادث غير المتوقع ، كشف بشأنه شهود عيان لـ " الخبر " ، أن الضحية و التي كانت على مقربة من مسكنها العائلي ، تفاجأت من إقدام سيدة راشدة ، تحاول جرها بالقوة و السير معها ، و من حسن الحظ أن صراخ الضحية ، جعل بعض الشباب من الجيران الذين كانا بالجوار ، يسارعون إلى مصدر الصراخ ، أين قاموا بتحرير الصغيرة المرعوبة ، و إلقاء القبض على الفاعلة و التبليغ عنها رجال الدرك، و الذين فتحوا تحقيقا في ملابسات القضية ، و اتضح مبدئيا ان الفاعلة تعاني من اضطرابات نفسية .