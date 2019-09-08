تقوم مصالح الحماية المدنية و أخرى أمنية و مواطنين بأبحاث مكثفة بعد فقدان طفل جرفته هذا الأحد سيول وادي ملياس بالبلدية الحدودية بني ونيف (100 كلم شمال بشار)، حسبما علم من مصالح الولاية.

وشرع في تلك الأبحاث بعد الإعلان عن فقدان الطفل (10 سنوات) عقب فيضان هذا المجرى المائي الذي يعبر جزءا من إقليم هذه الجماعة المحليةي وفق نفس المصدر.

ويأتي ارتفاع منسوب هذا الوادي عقب هطول أمطار غزيرة مساء أمس السبت على هذه المنطقة.

وتنقل رئيس الهيئة التنفيذية الولائية وعديد المسؤولين المحليين إلى المنطقة من أجل حصر الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية التي شهدتها هذه البلدية الحدودية و اتخاذ الإجراءات اللازمةي مثلما أشير إليه.

وكانت هذه الموجة من الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس السبت على منطقة بشار، قد تسببت في حدوث فيضانات أودية إلى جانب اضطراب في حركة المرور بعديد محاور الطرق بالولاية.