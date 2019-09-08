طالب مواطنو بلديتي آيت عيسى ميمون وأكرو (الواقعتين على التوالي 37 كم شمالا و 70 كم شمال شرق تيزي وزو) اليوم الأحد بتحسين إطارهم المعيشي من خلال تزفيت الطرق وبعث التنمية المحلية.

ففي آيت عيسى ميمون بدائرة واغنون، أقدم ناقلو المسافرين الذين يعملون على خط الطريق البلدي الرابط بين قريتي دالوث و إغيل بوشين على مسافة 7.5 كم على غلق مقر دائرة واغنون للاحتجاج على تدهور حالة طريق البلدية التي تم تسجيل مشروع تزفيتها منذ عام 2016.

وكان في استقبال وفد من الناقلين رئيس الدائرة بحضور ممثلي مدريتي الأشغال العمومية و النقل، حيث تم الاتفاق على "بدء عملية تزفيت طريق في 23 من الشهر الحالي"،حسب رئيس مجلس الشعبي لآيت عيسى ميمون، شعبان آكلي.

أما ببلدية أكرو، فقد قام سكان قرية تيفريت ناث ايل الحاج بوسط البلدية بغلق مقر البلدية للمطالبة ببعث أشغال العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك تموين قريتهم بالغاز الطبيعي و بناء دار للشباب و ملعب.

وخلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي أثار الوالي، محمود جمعة، مشكل احتجاجات المواطنين الذين يلجأون إلى غلق الطرق والمؤسسات المحلية، مبديا استياءه على التأخير المسجل في تنفيذ مشاريع التنمية وعدم الامتثال المؤسسات للمواعيد النهائية المتفق عليها.

وبالمناسبة أكد الوالي على أهمية احترام مؤسسات الانجاز للمواعيد، مبديا رغبته في بذل المزيد من الجهود لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتنفيذ برنامج التنمية المحلية.