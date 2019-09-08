حلت زوال اليوم الأحد لجنة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عملية معاينة لمختلف ورشات المدينة الجديدة لبوغزول، بنية تحديد المعالم ذات الأولوية في إعادة بعث الحياة في الورشات المتوقفة وفي مقدمتها المقر الذي سيحتضن إدارة المدينة ومرافقها والمجمدة أشغال إنجازه منذ أزيد من عامين عند بلوغ نسبة إنجاز لم تتعد 30 بالمائة، رغم تقليص طوابق بنايته الرئيسية إلى عشر طوابق بدل 17 طابقا على المخطط.

اللجنة قدمت حسب مسؤولتها قدمت من المديرية العامة لتهيئة الإقليم، في إطار تدابير مستجدة فيما يخص المدن الجديدة تبعا لاجتماع مجلس الحكومة المنعقد في جويلية المنصرم.

"المشروع سيعرف المضي قدما في إنجازه بالتدريج وحسب الأولويات وإزاحة العقبات و بالحفاظ على ما تم تجسيده حتى الساعة، ولا يمكن بأي حال التفكير في التخلي عنه وقد بلغ مرحلة إنهاء بناه التحتية". تقول رئيسة اللجنة بعد آستماعها إلى عرض ميداني من والي المدية عباس بداوي مرفوقا بالمدير العام لمؤسسة المدينة الجديدة.

فقد بلغت نسبة إنجاز البنى التحتية من طرف مجمع دايو الكوري حدود 84 بالمائة تتمثل أساسا في 28 كلم من الأنفاق التقنية التي تضم قتوات الصرف الصحي وبالوعات مياه الأمطار،قنوات مياه الشرب، خطوط الطاقة الكهربائية، والألياف البصرية للاتصالات وسيتم التسليم النهائي مطلع سنة 2021 ليصل المشروع إلى مفترق طريقه بحثا له عن منشآت فوق الأرض. إذ في انتظار ذلك تم وضع 100 هكتار في متناول المستثمرين ضمن منطقة نشاطات تم آقتطاعها من أرضية المدينة الجديدة مهيأة لاستقبال أية مشاريع كقاطرة لما بعد تسليم البنى التحتية بحسب العرض المقدم للجنة.

ويبقى ما وراء الجدل القائم حول مآل مشروع المدينة الجديدة منذ الشروع في إنجاز بناه التحتية، فإنه وهو يقترب من ألتهام كل غلافه المالي المقدر بما ينيف عن 10 آلاف مليار سنتيم، في حاجة وقبل كل مبادرة ميدانية قد تكون محدودة الأثر إلى قرار سياسي بحسب العارفين بخباياه بدء بتوجيه الإستثمارات الكبرى والسريعة الإنجاز والفعالية والمردودية نحوه، فالحفظ على ما أنجز فيه وحده يحتاج إلى ميزانية ضخمة قد تتعدى إمكانيات الولاية والجماعات المحلية في حال تاجيل مرحلته الفوقية لمدة مفرطة.