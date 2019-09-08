زكت الجمعية العامة الانتخابية مساء اليوم الأحد بالإجماع فهد حلفاية رئيسا جديدا للنادي الهاوي لفريق وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم).



و جرت الجمعية العامة الانتخابية بمقر النادي بحي بومرشي بمدينة سطيف و ذلك بعد اسكتمال النصاب القانوني بحضور 26 من أصل 38 عضوا بالإضافة إلى رئيس لجنة الترشيحات و ممثل مديرية الشباب و الرياضة و المحضر القضائي حيث أسفرت العملية على تزكية المرشح الوحيد رجل الأعمال فهد حلفاية بالأغلبية المطلقة 26 / 26 بدون أي معارض .



و عقب تزكيته صرح الرئيس الجديد لنادي وفاق سطيف بأنه سيستهل عمله على رأس النادي بالوفاء بوعده المتمثل في تسوية مستحقات اللاعبين كأقصى حد يوم الثلاثاء المقبل و إرجاع الثقة و المصداقية المفقودتين بين الإدارة و اللاعبين مضيفا بأنه سيشرع كذلك في إتخاذ تدابير فتح رأس مال الشركة التجارية الذي يتطلب إجراءات خاصة .



و أكد فهد حلفاية على فتح أبواب النادي أمام جميع من يستطيع تقديم إضافة للفريق بغية إخراجه من النفق المظلم ûعلى حد قوله- في أقرب الآجال متمنيا أن تكون انطلاقة النسر الأسود بتحقيق أول فوز له هذه السنة يوم الخميس القادم عندما يستقبل على أرضية ملعب الثامن ماي 1945 بسطيف الجار نجم مقرة ضمن الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس .



كما كشف حلفاية على أن مكتب الفريق سيتدعم خلال الأيام القليلة القادمة بأعضاء جدد من شأنهم أن يقدموا مساعدتهم للفريق مشيرا إلى أنه يرحب بالجميع بشرط أن يفيدوا الفريق و يكونوا إيجابيين و ليس سلبيين على حد تعبيره .



و أضف بأنه ترشح لرئاسة الفريق بعد عدم ترشح أي شخص لهذا المنصب رافعا التحدي رغم صعوبة المأمورية.