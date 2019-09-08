أقدمت مجموعة من المواطنين في عنابة، أول أمس، على نزع لافتة حزب جبهة التحرير الوطني من محافظة الحجار، وقامت بإنجاز فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الكيفية التي تمت بها هذه العملية. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو الشخص الذي نزع اللافتة وهو يتحدث عن الغضب الذي لحق بالمواطنين بسبب تصرف الأشخاص المحسوبين على النظام السابق، وحيا وزير العدل الحالي بخصوص ما يقوم به في محاربة الفساد، مصرا على عدم المساس ببعض الأجزاء في اللافتة كما هو الحال مع كلمتي ”التحرير” و”الوطني”، كونهما، مثلما قال، مقدستين لدى كل جزائري.