أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا تكون أحيانا في شكل زخات رعدية مصحوبة محليا ببرد ستواصل التساقط، اليوم الإثنين، على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الأمطار ستمس كل من ولايات: عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڨالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، باتنة، أم البواقي،

خنشلة، تبسة، بسكرة والوادي، موضحا أن صلاحية هذه النشرية ستمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وستبلغ كميات الأمطار المتساقطة بل ستتجاوز محليا 30 ملم طوال مدة صلاحية النشرية حيث ستكون مرفوقة بهبوب رياح و رعود.