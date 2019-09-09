ردا على المقال المنشور على الموقع الالكتروني لـجريدة " الخبر" بتاريخ 7 سبتمبر تحت عنوان "عشرات المقاولين يعتصمون أمام حدائق الزيبان" والمرفق بمقطع فيديو وصور، يوضح مجمع سراوي أن "شخص على رأس أحد المقاولات المختصة في تجهيز المساحات الخضراء والذي أخلّ بالعقد، هو من حرك مجموعة من الأفراد (..) للمساس والتشهير بسمعة وصورة مجمع سراوي ولشخص رئيسها ومديرها العام السيد علي سراوي. "

جاء في التوضيح "إنه لشيء مؤسف أن يستغل المقاول حق العمال وأن لا يدفع لهم أجورهم، ثم يوجههم للحراك ضد " أكوا بارك" الذي احترم كامل تعهداته المنصوص عليها في العقد مع المقاول".

وأشار المجمع في رده إلى أن " أكوابارك" لحدائق الزيبان أنشأ بميزانية مركبة من أموال خاصة بنسبة 65 في المائة وقرض بنكي تم الحصول عليه من بنك عربي خاص. أما ما ورد في مقالكم حول الاستفادة من 3 مليار سنتيم فهو مغالطة. "