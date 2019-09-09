أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن مقترح خاص بخصوص شراء أسهم شركة أيغل أزور.

ونشرت ذات الشركة بيانا على صفحتها الخاصة "فايسبوك"، "أنه يتعين أن تسبقه دراسة معمقة متصلة بوضعية الشركة المفلسة بهدف تحديد حجم ديونها المتراكمة إلى جانب حالة أسطولها الجوي فضلا عن وضعية مستخدميها".

وأضاف ذات المصدر، "أنه يجب معرفة مواقيت أو مواعيد الهبوط والإقلاع أو الجدولة الزمنية للهبوط والإقلاع في مطارات فرنسا".

وفي أعقاب توفر كافة هذه المعطيات، يمكن الانتقال إلى مرحلة النقاش حول إمكانية حيازة أو شراء أسهم الشركة من عدمها وجدواها الاقتصادية.