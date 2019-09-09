تمكنت مصالح الدرك الوطني لمستغانم من الإطاحة بشبكة لتدبير الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الساحل الغربي للولاية وتوقيف شخصين.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني، اليوم الإثنين، أن العملية تمت بناء على معلومات تلقتها كتيبة الدرك الوطني لبلدية إستيدية (20 كلم غرب مستغانم) مفادها قيام شبكة بتدبير رحلات الإبحار السري نحو إسبانيا.

وبعد تنفيذ المخطط العملياتي للإطاحة بهذه الشبكة، تمكن أفراد الدرك الوطني ليلة السبت إلى الأحد من توقيف شخصين (33 و31 سنة) كانا بصدد تدبير رحلة للهجرة غير الشرعية على متن قارب للنزهة انطلاقا من شاطئ سيدي منصور ببلدية فرناكة.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية فور الانتهاء من التحقيقات.