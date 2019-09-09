أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد أربعة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس، بينما كشفت مفرزة أخرى ثلاث بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بولاية جيجل.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين أن مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، بفضل استغلال المعلومات، أوقفت بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 08 سبتمبر 2019، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس، في حين كشفت مفرزة أخرى ثلاث (03) بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة خلال عملية بحث بالعوانة في ولاية جيجل.



وأضاف ذات المصدر أنه، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، أربعة (04) أشخاص وضبطت (03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط و(25) كيلوغراما من الأليمينيوم، فيما أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربين (02) كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ(6720) وحدة من مختلف المشروبات. كما تم توقيف (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية.