تتواصل اليوم الإثنين عمليات البحث عن الطفل الذي جرفته يوم أمس سيول وادي ملياس بالبلدية الحدودية بني ونيف (100 كلم شمال بشار) من خلال تجنيد عديد فرق الإنقاذ، حسبما علم من مديرية الحماية المدنية.

وتم تسخير 150 عونا من بينهم عشرة أعوان تابعين للفرقة السينوتقنية بالجزائر العاصمة في طريقهم إلى ولاية بشار و الغواصون الضفادع ، بالإضافة إلى حوالي ستين عونا تابعا لمديرية الحماية المدنية لولاية النعامة للبحث على الطفل المفقود (7 سنوات)، حسبما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية النقيب بوفلجة قدوري.

وأضاف "نواصل لليوم الثاني على التوالي أبحاثنا المكثفة على مستوى مجرى هذا الوادي"، مذكرا في ذات السياق أن هذه الأبحاث الواسعة النطاق قد أطلقتها مصالح الحماية المدنية فور إعلان فقدان الطفل صبيحة الأحد .

للإشارة فإن ارتفاع منسوب وادي ملياس وفيضانه كان جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على هذه المنطقة الحدودية مساء يوم السبت.