استدعت، اليوم ،محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، أكثر من 32 شخصا، للتحقيق معهم، في حادث حفل المغني سولكينغ الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة، يوم الخميس 22 أوت الماضي، والذي شهد أحداثا دراماتيكية راح ضحيتها 5 شباب.

وشمل التحقيق كل من رئيس بلدية بلوزداد والوالي المنتدب، وكذلك المدير السابق للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة "اوندا"، الحسين بن شيخ، كما استمع قاض التحقيق إلى جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتنظيم حفل سولكينغ للتحري حول ملابسات الحادث الذي أودي بوفاة خمسة أشخاص.