أقدم اليوم ببلدية سور الغزلان 40كلم جنوب مقر ولاية البويرة مجموعة من الأفراد تترواح أعمارهم ما بين 30و40 سنة على الانتحار من أعلى بناية مقر الحراسة بمقر دائرة سور الغزلان.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الأفراد الذين قارب عددهم العشرين هم من المواطنين الذين تم إقصاؤهم من قائمة السكن الموزعة في سنة 2018 حيث تلقوا حينها تطمينات ووعود بحل إشكالاتهم العالقة والمتمثل في الحصول على السكن الاجتماعي.

وأضاف ذات المتحدث أنه وبعد مرور ما يقارب السنتين تأزمت أوضاع الأفراد خاصة أرباب العائلات منهم حيث لم تجد شكاويهم المرفوعة أية حلول ما جعلهم يقررون الإقدام على محاولة الانتحار أمام أعين المسؤولين المحليين .

هذا وقد تدخلت مصالح الأمن وطوقت المكان.