وفاة رجل و زوجته بوادي العثمانية بميلة

مجتمع
9 سبتمبر 2019 () - ميلة :ب. رشيد
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لقي خمسيني و زوجته حتفهما مساء اليوم بعد أن جرفت سيول وادي جبل أعقاب بوادي العثمانية سيارتهما، و قد تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة الرجل، بينما لازال الجهود تبذل للعثور على الزوجة، و إلى غاية كتابة هذه الأسطر، )السادسة و النصف مساء) لم يتم العثور على المرأة بعد، و هو ما أكدته مصالح الحماية المدنية.

الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلديات عدة بولاية ميلة تسببت ببلدية وادي العثمانية بفيضان وادي بجبل أعقاب خلف ضحيتين من عائلة واحدة.

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