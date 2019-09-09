وفاة رجل و زوجته بوادي العثمانية بميلة
مجتمع
9 سبتمبر 2019 () - ميلة :ب. رشيد
لقي خمسيني و زوجته حتفهما مساء اليوم بعد أن جرفت سيول وادي جبل أعقاب بوادي العثمانية سيارتهما، و قد تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة الرجل، بينما لازال الجهود تبذل للعثور على الزوجة، و إلى غاية كتابة هذه الأسطر، )السادسة و النصف مساء) لم يتم العثور على المرأة بعد، و هو ما أكدته مصالح الحماية المدنية.
الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلديات عدة بولاية ميلة تسببت ببلدية وادي العثمانية بفيضان وادي بجبل أعقاب خلف ضحيتين من عائلة واحدة.