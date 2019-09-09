علمت "الخبر" بأن قاضي التحقيق بمحكمة غليزان ، اليوم، وضع مديرة التربية السابقة بولاية غليزان، تحت القضائية وهو الإجراء الذي شمل شخصين آخرين في القضية توبعت فيها باستعمال المزور في وثيقة إدارية.

والى ذلك، كشف بيان مصالح أمن ولاية غليزان، بأن مصالحها قد عالجت قضية التزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية والانتفاع بدون وجه حق إضرارا بالخزينة العمومية ، وهذا بعد ورود معلومات بقيام مسؤول سابق في مديرية التربية باستعمال ملف مزور للحصول على سكن . التحقيق الذي باشرته المصلحة بين وجود تزوير واستعمال مزور في وثيقة إدارية (شهادة الراتب الشهري) مع سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير من قبل موظفين عموميين يعملان تحت سلطته.