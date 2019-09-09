قام اليوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإجراء حركة واسعة مست إطارات سامية في الإدارة المركزية المديرية العامة للأمن الوطني شملت 11 منصبا.

و على إثر هذه الحركة تم تعيين كل من:

جمال الدين بن دراجي مديرا عاما للمصالح

فؤاد سيب مدير الإتصالات العامة

أحمد بوريع مدير عام للتجهيزات

محمد نوي سيفي مدير لشرطة الحدود

سي محند محمد السعيد مدير للشرطة العامة

محمد مالك مدير الدراسات مكلف بالتعليم و المدارس

أرزقي حاج السعيد مدير للشرطة القضائية

محمد عجوادي مدير الدراسات رئيس ديوان المدير العام للأمن الوطني

علي فراخ مدير الدراسات مكلف بالمدارس العليا للشرطة

بن يطو بن زيان مدير الإستعلامات العامة

علي فراخ مدير للدراسات مكلف بالمدرسة العليا للشرطة

عبد القادر مصطفاوي نائب مدير الموظفين