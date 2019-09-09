تم اليوم الإثنين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة يحي دهار خلفا للسيد سعيد هربان، حسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية .

وأكد ذات المصدر أن مراسم تسليم واستلام المهام جرت بحضور الوزير محمد ميراوي وإطارات الوزارة وقد شكر دهار السلطات العليا للدولة على الثقة التي وضعتها في شخصه مؤكدا بأنه "سيبذل كل ما في وسعه لخدمة القطاع".

كما شكر وزير الصحة بدوره هربان على كل ما بذله من مجهودات منذ توليه هذا المنصب داعيا في هذا الشأن كافة إطارات الوزارة إلى "تظافر الجهود والعمل على توفير كل الشروط التي ستسمح بالوصول إلى نظام صحي يرقى إلى مستوى احتياجات المواطنين".

للإشارة فإن دهار الذي تم تعيينه في منصب الأمين العام لوزارة الصحة أمس الأحد من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من مواليد 06 فيفري 1962 بولاية سطيف وخريج المدرسة الوطنية للإدارة عام 1988.

وقد شغل دهار عدة مناصب في القطاع الصحي من بينها نائب مدير بعدة مؤسسات استشفائية عمومية ثم تقلد منصب مدير عام لعدة مراكز استشفائية جامعية من بينها مصطفى باشا و سيدي بلعباس ثم البليدة وأخرها لمستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) بباب الوادي بالجزائر العاصمة.