اتهام 7 موظفين بتحويل أموال عمومية بقسنطينة

أخبار الوطن
9 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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تم إيقاف و إحالة 7 موظفين للجهات القضائية  بتهمة تحويل أموال عمومية بإحدى الإقامات الجامعية بقسنطينة، حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان للأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر بأن الفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية لأمن  الولاية قد عالجت قضية تتعلق بتحويل أموال عمومية و إهمال أفضى إلى تحويلها  بإحدى الإقامات الجامعية بقسنطينة.

واستنادا لذات المصدر فإن المتهمين الموقوفين في هذه القضية الذين تتراوح  أعمارهم ما بين 44 و 62 سنة هم إداريين و موظفين متورطين في تحويل أموال  عمومية و مواد غذائية و الإهمال الذي أدى إلى تحويل أموال عمومية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة قد شملت مخازن و وحدات للإطعام تابعة لهذه الإقامة الجامعية.

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