تم إيقاف و إحالة 7 موظفين للجهات القضائية بتهمة تحويل أموال عمومية بإحدى الإقامات الجامعية بقسنطينة، حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان للأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر بأن الفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية لأمن الولاية قد عالجت قضية تتعلق بتحويل أموال عمومية و إهمال أفضى إلى تحويلها بإحدى الإقامات الجامعية بقسنطينة.

واستنادا لذات المصدر فإن المتهمين الموقوفين في هذه القضية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 44 و 62 سنة هم إداريين و موظفين متورطين في تحويل أموال عمومية و مواد غذائية و الإهمال الذي أدى إلى تحويل أموال عمومية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة قد شملت مخازن و وحدات للإطعام تابعة لهذه الإقامة الجامعية.