قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي يوم الإثنين إنه لا يستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارا للبرميل في 2020 وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف البنك أن تصور المخاطر المحتملة قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تحقق ذلك التصور، فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين سبعة وثمانية بالمائة في 2020 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 واثنين بالمائة.